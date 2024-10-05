Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» со счётом 75:77 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь поздравляю нашего оппонента с заслуженной победой! Она могла достаться любой из сторон, матч действительно был напряжённым. Однако есть моменты, которые мы не можем игнорировать в нашей работе. Команда неэффективно сработала на подборах и допустила 23 подбора в атаке. Допустили множество открытых бросков. Не следует забывать, что травма одного из наших игроков также оказала значительное влияние на исход встречи», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 6 октября сыграет в Москве с МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).