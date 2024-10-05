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Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Пари НН»

Пистиолис назвал причины поражения ЦСКА в матче Единой лиги с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Пари Нижний Новгород» со счётом 75:77 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«В первую очередь поздравляю нашего оппонента с заслуженной победой! Она могла достаться любой из сторон, матч действительно был напряжённым. Однако есть моменты, которые мы не можем игнорировать в нашей работе. Команда неэффективно сработала на подборах и допустила 23 подбора в атаке. Допустили множество открытых бросков. Не следует забывать, что травма одного из наших игроков также оказала значительное влияние на исход встречи», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 6 октября сыграет в Москве с МБА-МАИ. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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