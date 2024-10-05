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Крупный коллекционер купил форму Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лейкерс»

Крупный коллекционер купил форму Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лейкерс»
Бронни Джеймс
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Форма Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА была продана за $ 38,4 тыс. коллекционеру памятных вещей «Лейкерс» президентом-основателем SCP Auctions Дэвидом Колером на сентябрьском аукционе. Об этом сообщил Bleacher Report.

19-летний старший сын суперзвезды Леброна Джеймса, Бронни станет со своим отцом первым в истории НБА дуэтом отца и сына в одной команде. И это событие займёт должное место в коллекции Дэвида Колера.

Напомним, сегодня состоялся выездной предсезонный матч «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Миннесотой Тимбервулвз», который завершился победой хозяев со счётом 124:107 (36:23, 22:26, 37:39, 29:19).

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