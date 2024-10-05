Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сделали выводы после встречи с «Уралмашем». Козин — о победе «Пари НН» над ЦСКА

«Сделали выводы после встречи с «Уралмашем». Козин — о победе «Пари НН» над ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин оценил победу своей команды над действующим чемпионом ЦСКА со счётом 77:75 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Все видели, это был очень сложный матч для нас! Как я и говорил перед началом, мы играли против действующих чемпионов, которые сохранили состав с прошлого года и точечно усилились лучшим защитником Олимпиады. Это был серьёзный вызов для нас!

Сегодня мы вышли с абсолютно другим настроем и с другой ответственностью. Хорошо, что мы сегодня выиграли, сделав определённые выводы после встречи с «Уралмашем». Надеюсь, наша победа не окрылит нас, потому что это только начало сезона. Мы сыграли пять матчей, впереди ещё 39. Нужно шаг за шагом, игра за игрой двигаться вперёд и анализировать результаты!» — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 9 октября сыграет на выезде с «Зенитом». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые выступят в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Материалы по теме
«Пари НН» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги, попав трёхочковый бросок за 1,7 с до конца
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android