«Сделали выводы после встречи с «Уралмашем». Козин — о победе «Пари НН» над ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин оценил победу своей команды над действующим чемпионом ЦСКА со счётом 77:75 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Все видели, это был очень сложный матч для нас! Как я и говорил перед началом, мы играли против действующих чемпионов, которые сохранили состав с прошлого года и точечно усилились лучшим защитником Олимпиады. Это был серьёзный вызов для нас!

Сегодня мы вышли с абсолютно другим настроем и с другой ответственностью. Хорошо, что мы сегодня выиграли, сделав определённые выводы после встречи с «Уралмашем». Надеюсь, наша победа не окрылит нас, потому что это только начало сезона. Мы сыграли пять матчей, впереди ещё 39. Нужно шаг за шагом, игра за игрой двигаться вперёд и анализировать результаты!» — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Пари Нижний Новгород» 9 октября сыграет на выезде с «Зенитом». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые выступят в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).