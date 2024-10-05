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Результаты игрового дня Единой лиги 5 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 5 октября, турнирная таблица
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В субботу, 5 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день была проведена одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 5 октября:

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 77:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

В следующем туре «Нижний Новгород» 9 октября сыграет на выезде с «Зенитом». ЦСКА 6 октября сыграет в Москве с МБА-МАИ.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые встречаются в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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