Бабурин назвал ключевой фактор, который помог «Пари НН» обыграть ЦСКА

Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (77:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, что все оценили матч. Он выдался напряжённым и валидольным. Это был интенсивный поединок, и мне кажется, было приятно смотреть такой баскетбол как сегодня на паркете, так и по телевизору.

В целом, была хорошая борьба и контакт, мне понравилось. Я думаю, что ключевым моментом стал тот фактор, о котором я сказал в раздевалке как капитан. Мы отдали сегодня 23 передачи. Мы всё время говорим, что нужно делиться мячом и находить эти броски, не пытаться решить всё в одиночку, особенно с такой командой, как ЦСКА. 23 передачи стали хорошим ключом в игре, все поучаствовали, и благодаря этому мы и забрали победу.

Когда я увидел, что Обри бросает, рядом был Курбанов, но это не стало для него серьёзной помехой. Я наблюдал, как мяч летит к кольцу, и порой по броску видно, окажется ли он в корзине или нет. Я стоял и верил до последнего, так и случилось», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.