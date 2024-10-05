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Бабурин назвал ключевой фактор, который помог «Пари НН» обыграть ЦСКА

Бабурин назвал ключевой фактор, который помог «Пари НН» обыграть ЦСКА
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Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (77:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Я думаю, что все оценили матч. Он выдался напряжённым и валидольным. Это был интенсивный поединок, и мне кажется, было приятно смотреть такой баскетбол как сегодня на паркете, так и по телевизору.

В целом, была хорошая борьба и контакт, мне понравилось. Я думаю, что ключевым моментом стал тот фактор, о котором я сказал в раздевалке как капитан. Мы отдали сегодня 23 передачи. Мы всё время говорим, что нужно делиться мячом и находить эти броски, не пытаться решить всё в одиночку, особенно с такой командой, как ЦСКА. 23 передачи стали хорошим ключом в игре, все поучаствовали, и благодаря этому мы и забрали победу.

Когда я увидел, что Обри бросает, рядом был Курбанов, но это не стало для него серьёзной помехой. Я наблюдал, как мяч летит к кольцу, и порой по броску видно, окажется ли он в корзине или нет. Я стоял и верил до последнего, так и случилось», — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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