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Видео: беспорядки во время женского баскетбольного матча «Фенербахче» — «Бешикташ»

Видео: беспорядки во время женского баскетбольного матча «Фенербахче» — «Бешикташ»
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В среду, 2 октября, в Стамбуле (Турция) состоялся матч женского Суперкубка ФИБА между «Фенербахче» и «Бешикташем», который в итоге был приостановлен из-за массовых беспорядков. Предлагаем вашему вниманию видео этих событий.

Уже спустя несколько минут после начала матча с трибун на паркет полетели горючие смеси, файеры и другие посторонние предметы. Массовые драки и беспорядки среди фанатов сорвали встречу, которая была приостановлена до следующего дня.

В конечном итоге баскетболистки «Фенербахче» всё же обыграли «Бешикташ» со счётом 79:63 (16:16, 17:21, 22:14, 24:12) и во второй раз подряд стали обладателями женского Суперкубка ФИБА.

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