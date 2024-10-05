Коби Брайант пытался убедить руководство «Лейкерс» заполучить Дуэйна Уэйда

Легендарный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант под конец карьеры пытался добиться с «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё одного чемпионства и убеждал руководство клуба серьёзно усилить состав, в том числе звездой «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом. Об этом пишет журналистка ESPN Рамона Шелбурн.

«Источники сообщают, что в последние несколько сезонов в Лос-Анджелесе Брайант пытался убедить «Лейкерс» усилить состав команды, подписав свободного агента Ламаркуса Олдриджа, звезду «Майами Хит» Дуэйна Уэйда и обменять звезду «Сакраменто Кингз» Демаркуса Казинса», — говорится в отчёте Шелбурн.

В итоге «Лос-Анджелес Лейкерс» не получили ни одного из этих игроков. Брайант провёл свои последние сезоны с очень молодыми товарищами по команде. За последние три сезона Брайанта в «Лейкерс» команда выиграла 65 матчей.