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Леброн Джеймс подколол комментатора матча «Денвер» — «Бостон» в Абу-Даби

Леброн Джеймс подколол комментатора матча «Денвер» — «Бостон» в Абу-Даби
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подколол комментатора предсезонного матча команд НБА «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» в Абу-Даби. В этой игре, завершившейся победой «Селтикс» со счетом 107:103, друг Леброна Расселл Уэстбрук провёл невыразительную игру и подвергся критике со стороны комментаторов, один из которых в негативном плане упомянул и самого Джеймса.

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Строутер - 11, Ннаджи - 10, Гордон - 7, Тайсон - 6, Чанчар - 6, Браун - 5, Шарич - 5, Янг - 4, Александер - 3, Пикетт - 3, Маррей - 3, Джордан - 2, Уотсон, Уильямс, Холл, Холмс, Джонс, Макглотан
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Тейтум - 12, Петерсон - 10, Уайт - 9, Уолш - 9, Браун - 8, Дэвисон - 7, Хозер - 7, Тиллман - 6, Корнет - 6, Кета - 6, Холидэй - 4, Скапинцев - 2, Порзингис, Уокер, Уотсон, Хорфорд, Спрингер, Харпер Мл., Шейерман

«Проделал весь путь до Абу-Даби, чтобы упомянуть меня… Сперва съешь что-то на завтрак! В любом случае, Броуди — легенда», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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