Леброн Джеймс подколол комментатора матча «Денвер» — «Бостон» в Абу-Даби

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подколол комментатора предсезонного матча команд НБА «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс» в Абу-Даби. В этой игре, завершившейся победой «Селтикс» со счетом 107:103, друг Леброна Расселл Уэстбрук провёл невыразительную игру и подвергся критике со стороны комментаторов, один из которых в негативном плане упомянул и самого Джеймса.

«Проделал весь путь до Абу-Даби, чтобы упомянуть меня… Сперва съешь что-то на завтрак! В любом случае, Броуди — легенда», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».