Баскетбольный матч «Бреоган» — «Тенерифе» был остановлен из-за дождя

Матч 2-го тура лиги ACB между «Бреоганом» и «Тенерифе» был остановлен из-за скользкого паркета на Pazo des Deportes в Луго. Крыша на этой арене пропускала дождевую воду, и арбитры приняли решение прервать матч во второй четверти.

На момент остановки матча счёт был равным — 23:23. Сообщается, что игра будет перенесена на другой день.

Матч 2-го тура ACB между «Бреоганом» и «Тенерифе» Фото: Кадр из трансляции

В сезоне-2024/2025 «Тенерифе» уже одолела на своём паркете «Басконию» со счётом 88:80, а затем в Лиге чемпионов они одержали победу над турецким клубом «Каршияка» (87:76).

В прошлом сезоне оба матча с «Бреоганом» у «Тенерифе» завершились совершенно разными результатами. Сначала «Тенерифе» победили лишь в овертайме (88:81 ОТ), а на выезде и вовсе разгромно уступили (54:76).