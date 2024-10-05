«Мама говорила не лезть в дела взрослых». Леброн опроверг мотивы перехода в «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг слухи о том, что он перешел в «Лос-Анджелес» из-за того, как клуб относился к Коби Брайанту под конец его карьеры.

«Я пришел в «Лос-Анджелес Лейкерс», потому что хотел помочь Джини (Джини Басс, владелец клуба – Прим. «Чемпионата») выиграть чемпионат, вернуть искру в команду и видеть, как моя семья расцветает в Южной Калифорнии. Зачем мне решать, как относятся к кому-то другому? Мама всегда говорила: «Не лезь в дела взрослых», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как ранее сообщалось, Коби Брайант пытался под конец карьеры убедить руководство клуба серьёзно усилить состав, чтобы попытаться завоевать очередной титул под конец карьеры, но не добился этого и «Лос-Анджелес Лейкерс» в последние сезоны Коби не претендовал на чемпионство.