Шэйдон Шарп на месяц выпал из состава «Портленда» из-за травмы

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс», 21-летний американец Шэйдон Шарп выпал из состава команды на срок от четырёх до шести недель из-за полученной травмы плеча.

Стоит отметить, помимо Шарпа, центровой команды Роберт Уильямс ранее также получил травму и из-за растяжения бедра пропустит ближайшие две недели.

Напомним, Шарп на протяжении прошлого сезона провёл 32 матча и набирал в среднем по 15,9 очка за игру, а также делал 5,0 подбора и 2,9 передачи.

Следующий предсезонный матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» проведёт в ночь с 11 на 12 октября на своей домашней площадке с «Лос-Анджелес Клипперс».