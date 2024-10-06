Матч между «Клипперс» и «Голден Стэйт» завершился победным трёхочковым броском под сирену

Сегодня, 6 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу «Голден Стэйт».

Примечательно, что защитник «Уорриорз» Линди Уотерс стал автором победного трёхочкового попадания под сирену после того, как игроки «воинов» ввели мяч из-за боковой линии за 1,6 секунды до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».