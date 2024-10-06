Видео: сдержанная реакция Леброна Джеймса на первые очки его сына в предсезонном матче НБА

Вчера, 5 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:107 в пользу «Миннесоты».

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче, который стал дебютным для сына звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в рамках предсезонки НБА. В Сети появилась реакция Леброна на первые набранные очки его сыном.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».