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Видео: сдержанная реакция Леброна Джеймса на первые очки его сына в предсезонном матче НБА

Видео: сдержанная реакция Леброна Джеймса на первые очки его сына в предсезонном матче НБА
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Вчера, 5 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:107 в пользу «Миннесоты».

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 124
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Knecht - 16, Ривз - 16, Расселл - 14, Винсент - 11, Кристи - 11, Хэйс - 9, Хатимура - 9, Вуд - 6, Traore - 5, Келли - 4, James - 2, Каслтон - 2, Olivari - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Льюис, Джеймс, Гудвин
Миннесота Тимбервулвз: Майнотт - 22, Dillingham - 21, Гарза - 20, Shannon - 14, Дивинченцо - 11, Никс - 10, Александер-Уолкер - 5, Конли - 5, Рид - 5, Макдэниелс - 3, Эдвардс - 2, Гобер - 2, Миллер - 2, Дозьер - 2, Эдвардс, Инглс, Мэйс, Кларк, Рэндл, Бэйтс-Диоп, Оморуи

Атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс принял участие в матче, который стал дебютным для сына звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в рамках предсезонки НБА. В Сети появилась реакция Леброна на первые набранные очки его сыном.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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