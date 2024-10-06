Джеймс Харден показал необычный финт в предсезонном матче НБА

Сегодня, 6 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу «Голден Стэйт».

В концовке второй четверти разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден исполнил фирменный трёхочковый бросок со степбэка, однако перед этим Харден сделал вид, что отдаёт передачу. Эти действия крайне непривычны для 35-летнего баскетболиста.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».