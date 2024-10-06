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Джеймс Харден показал необычный финт в предсезонном матче НБА

Джеймс Харден показал необычный финт в предсезонном матче НБА
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Сегодня, 6 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 91:90 в пользу «Голден Стэйт».

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 91
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 14, Харден - 13, Браун - 11, Пауэлл - 11, Хиланд - 7, Коффи - 7, Портер - 7, Миллер - 6, Дарлинг - 5, Джонс - 4, Christie - 3, Мэнн - 2, Леонард, Бамба, Данн, Flowers, RayJ Dennis, Такер, Уильямс, Батюм, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Уотерс III - 15, Муди - 12, Карри - 9, Мелтон - 8, Куминга - 7, Луни - 6, Хилд - 5, Андерсон - 4, Подзиемски - 4, Нокс - 4, Джексон-Дэвис - 4, Rowe - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2, Post - 2, Грин - 2, Beekman, Сантос, Hinson

В концовке второй четверти разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден исполнил фирменный трёхочковый бросок со степбэка, однако перед этим Харден сделал вид, что отдаёт передачу. Эти действия крайне непривычны для 35-летнего баскетболиста.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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