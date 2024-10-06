Сильвер: в 1992-м около 5% игроков НБА были из других стран. Сейчас это число выросло

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поразмышлял по поводу развития баскетбола в мире. В частности, Сильвер отметил, что популярность этого вида спорта только возрастает.

«Когда я вспоминаю выступление «дрим-тим» на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, я понимаю, что именно в то время началась моя карьера. В те годы лишь около 5% игроков НБА были из других стран. Сейчас это число выросло примерно до 30%.

На Олимпийских играх в Париже, по моим оценкам, участвуют около 140 баскетболистов, как мужчин, так и женщин, и примерно 80 из них представляют НБА. Эти цифры ясно показывают, как сильно возросло влияние международного баскетбола. Большая часть этого успеха связана с конкурентоспособностью НБА и тем, как современные средства массовой информации позволяют людям по всему миру следить за играми через цифровые технологии на своих устройствах.

Я также хочу отметить важную роль ФИБА в развитии баскетбола. Они проделали огромную работу, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с нами, чтобы развивать игру во всём мире. Патрик Бауманн, бывший генеральный секретарь ФИБА, внёс значительный вклад в этот процесс, и теперь Андреас Загклис продолжает эту работу, уделяя особое внимание развитию женского баскетбола. Эти усилия действительно имеют огромное значение», — приводит слова Сильвера Fadeaway World.