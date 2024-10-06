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Сильвер объяснил, почему талантливые баскетболисты не из США не достигают элитного уровня

Сильвер объяснил, почему талантливые баскетболисты не из США не достигают элитного уровня
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался по поводу создания специальных баскетбольных академий под эгидой североамериканской лиги в других государствах, помимо Соединённых Штатов Америки (США).

«Говоря о возможностях роста в Индии, на Ближнем Востоке и даже в Африке, можно заметить, что там играют в баскетбол очень активно. Мы надеемся инвестировать больше ресурсов в Индию и создать там конкурентную среду. Проблема заключается в том, что для достижения высокого уровня необходима элитная подготовка.

Поэтому я упомянул о возможности создания академии здесь, на Ближнем Востоке. Это объясняет, почему, несмотря на популярность баскетбола в Китае, инфраструктура там может быть недостаточно развита для подготовки элитных игроков.

Мы много обсуждали с Яо Мином и другими специалистами вопрос развития игроков высокого уровня для НБА и WNBA. Мы понимаем, что это не происходит само собой. Для этого необходимо вкладываться в образовательные и тренировочные учреждения. Даже если у вас есть талантливые игроки, без надлежащей подготовки и тренерского состава они не смогут достичь элитного уровня», — цитирует Сильвера Fadeaway World.

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