Чемпион НБА: поддерживаю Леброна, но один момент заставил меня усомниться

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг прокомментировал слова Леброна Джеймса, что он предвидел особенные способности своего сына Бронни, когда тому было всего пять лет.

«Я поддерживаю Брона, и в целом меня всё устраивало, но один момент заставил меня усомниться — когда он сказал, что знал, что Бронни станет особенным уже в пятилетнем возрасте», — заявил Тиг в рамках подкаста Club 520 Podcast.

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