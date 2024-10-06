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В «Уралмаше» сообщили об уходе баскетболиста из-за несоответствия уровню Единой лиги

В «Уралмаше» сообщили об уходе баскетболиста из-за несоответствия уровню Единой лиги
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Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал, что клуб принял решение расстаться с тяжёлым форвардом Алекс‑Сергеем Котовым, который присоединился к команде по итогам минувшего межсезонья.

«Мы отцепили Котова от команды, расстаёмся с ним. Алекс‑Сергей оказался не готов к игре в Единой лиге. Дивизионом ниже он сможет играть хорошо. Теперь он не выступает за нас», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Примечательно, что до этого 25-летний баскетболист выступал в Северной Америке, а в частности, за команду Университета Кэмпбелла в студенческой лиге NCAA.

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