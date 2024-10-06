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«Им чуть больше повезло». Экс-игрок ЦСКА Кейру — о поражении армейцев в матче с «Пари НН»

«Им чуть больше повезло». Экс-игрок ЦСКА Кейру — о поражении армейцев в матче с «Пари НН»
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Бывший атакующий защитник сборной России по баскетболу и чемпион Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА Виктор Кейру прокомментировал поражение ЦСКА в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ в матче с «Пари НН», который прошёл вчера, 5 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Не могу назвать победу нижегородцев большой сенсацией. Да, возможно, это немного неожиданно. Но «Пари Нижний Новгород» тоже является в новом сезоне одним из лидеров. Несмотря на его недавнее поражение от «Уралмаша», выглядит он по игре достаточно уверенно.

К тому же играл «Нижний Новгород» сейчас дома. И тут важный фактор, что они смогли зацепиться в первых двух четвертях. То есть не отпустили далеко своего соперника, не давали армейцам в течение всего матча создать комфортное преимущество. В концовке же «Нижний» действовал очень уверенно, и чаша весов здесь могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Нижегородцам просто чуть больше повезло.

ЦСКА тоже действовал уверенно. Нельзя сказать, что он провалил матч. При этом, конечно, надо отметить, что у «Нижнего» очень уверенно действовали Доукинс, Хоменко, Бабурин. Они забросили важные мячи», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

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