«Им чуть больше повезло». Экс-игрок ЦСКА Кейру — о поражении армейцев в матче с «Пари НН»

Бывший атакующий защитник сборной России по баскетболу и чемпион Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА Виктор Кейру прокомментировал поражение ЦСКА в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ в матче с «Пари НН», который прошёл вчера, 5 октября.

«Не могу назвать победу нижегородцев большой сенсацией. Да, возможно, это немного неожиданно. Но «Пари Нижний Новгород» тоже является в новом сезоне одним из лидеров. Несмотря на его недавнее поражение от «Уралмаша», выглядит он по игре достаточно уверенно.

К тому же играл «Нижний Новгород» сейчас дома. И тут важный фактор, что они смогли зацепиться в первых двух четвертях. То есть не отпустили далеко своего соперника, не давали армейцам в течение всего матча создать комфортное преимущество. В концовке же «Нижний» действовал очень уверенно, и чаша весов здесь могла склониться как в одну, так и в другую сторону. Нижегородцам просто чуть больше повезло.

ЦСКА тоже действовал уверенно. Нельзя сказать, что он провалил матч. При этом, конечно, надо отметить, что у «Нижнего» очень уверенно действовали Доукинс, Хоменко, Бабурин. Они забросили важные мячи», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».