«Состав — полный отстой»». Джефф Тиг оценил вероятность получения Вембаньямой MVP в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг оценил перспективы центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы стать самым ценным игроком (MVP) по итогам предстоящего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне кажется, у него есть шанс стать MVP в этом году. Он действительно может получить эту награду, учитывая его средние показатели: 20 очков, 10 подборов и около пяти блоков за игру.

Я думаю, «Сан-Антонио» не войдёт в топ-4, но у них есть шансы попасть в плей-офф. Если они займут шестое или седьмое место и пройдут через плей-ин в Западной конференции, он вполне может стать MVP, особенно учитывая, что их состав — полный отстой», — заявил Тиг во время подкаста Club 520 Podcast.