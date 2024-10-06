Егор Дёмин провёл забавную фотосессию с тыквой в качестве баскетбольного мяча в США

Российский баскетболист Егор Дёмин поучаствовал в забавной фотосессии, где был запечатлён с тыквой в качестве мяча. Фотографиями поделилась пресс-служба университета Бригама Янга (BYU), за который будет играть россиянин в новом сезоне.
«Осень – это жизнь», — говорится в описании к фото.
Фото: Страница университета BYU Cougars в социальных сетях
Фото: Страница университета BYU Cougars в социальных сетях
Напомним, до перехода в BYU Дёмин выступал за юниорскую команду мадридского «Реала». Вместе с испанским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18.
Авторитетное издание ESPN включало российского спортсмена в топ-10 на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Ряд других изданий также включал россиянина в число главных претендентов на попадание в топ-10 драфта.