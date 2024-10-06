Дэмьен Лиллард: люди явно недооценивают «Бакс», и это типично для НБА

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард заявил, что болельщики не обращают должного внимания на клуб из Висконсина.

«Да, я думаю, что люди явно недооценивают «Бакс», и это типично для лиги. Все всегда обращают внимание на что-то новое.

Молодые команды, которые становятся сильнее, команды, сделавшие крупные приобретения на рынке свободных агентов или обмены — вот что всех интересует. Когда меня обменяли в «Милуоки», все сразу начали говорить: «О, «Бакс» теперь выиграют!» Все были на их стороне.

Когда с командой происходит что-то значительное, особенно если она уже сильная, это вызывает такую реакцию. Поэтому эти команды и упоминаются среди лучших», — приводит слова Лилларда Sports Illustrated.