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Расписание матчей Единой лиги 6 октября

Расписание матчей Единой лиги 6 октября
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Сегодня, 6 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведено пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр.

Расписание матчей Единой лиги 6 октября:

13:00 мск — «Астана» — «Автодор»
15:00 мск — «Уралмаш» — УНИКС
15:30 мск — «Парма» — МБА-МАИ
16:00 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань»
17:00 мск — «Самара» — «Енисей».

Напомним, действующим победителем Единой лиги является московский ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

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