Баркли: когда говоришь что-то, что игрокам не нравится, они воспринимают это как критику

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался по поводу того, как современные баскетболисты реагирую на критику в свой адрес, в частности, приведя пример с центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом.

«Когда мы сегодня обсуждаем игроков, Джимми, ты знаешь, они часто очень чувствительны. Я не пытался критиковать его [Джоэла Эмбиида]. Но когда ты говоришь что-то, что им не нравится, они воспринимают это как критику. Нужно быть самокритичным в отношении своей игры.

Если ты постоянно получаешь травмы и становишься старше, возможно, стоит задуматься о смене весовой категории. Недавняя новость: он сбросил 11-13 килограммов, и я рад за Джоэла. Потому что я, знаешь, преданный фанат «Сиксерс». Я болею за «Сиксерс» и за своих «Санз», — сказал Баркли во время подкаста Джима Джексона.