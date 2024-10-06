«Работаю ради одной цели». Кавай Леонард — о новом сезоне НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард признался, что намерен принять участие во всех матчах в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на частые травмы, а также выиграть чемпионат.

«Я работаю ради одной цели — выиграть чемпионат. Я не просто хочу сыграть 82 игры в сезоне. Моя цель — победа. Это моя обязанность, и я стараюсь изо всех сил, хотя пока у меня не всё получается», — приводит слова Леонарда североамериканский журналист и обозреватель Sports Illustrated Джоуи Линн в социальной сети.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».