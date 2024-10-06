Журналист: идентичность, структура и организация — то, на что «Лейкерс» могут полагаться

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Лос-Анджелес Лейкерс» Хоби Прайс высказался о команде. В частности, Прайс поделился ожиданиями от клуба под руководством новоиспечённого главного тренера Джей Джей Редика.

«Я смотрю на Джей Джей Редика и думаю о том, что он может сделать, чтобы улучшить «Лейкерс». Все, включая его самого, надеются на создание чёткой структуры и организации как на площадке, так и за её пределами, включая тренировки. Это поможет команде обрести свою идентичность. Именно этого, как мне кажется, «Лейкерс» не хватало в последнее время, особенно в защите и нападении.

Идентичность, структура и организация — это то, на что команда может полагаться и что она сможет успешно реализовать. Мы увидели некоторые признаки этого вчера вечером [в матче с «Миннесотой»]. Очевидно, что первая предсезонная игра — это только начало, и потребуется время.

Но если вы болельщик «Лейкерс» или игрок команды, то вы надеетесь, что Джей Джей сможет внести организационную структуру, которая сделает каждую тренировку и игру максимально эффективными», — рассказал Прайс в эфире SiriusXM NBA Radio.