Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол
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Прославленные футболисты Тьерри Анри и Жерар Пике посетили предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс», который состоялся 4 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).
В преддверии встречи Анри и Пике вышли на площадку и сыграли один на один. На кадрах видно, как оба совершали попытки пройти под кольцо, а Тьерри отметился блок-шотом.
НБА — предсезонные матчи
04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Йокич - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Строутер - 11, Ннаджи - 10, Гордон - 7, Тайсон - 6, Чанчар - 6, Браун - 5, Шарич - 5, Янг - 4, Александер - 3, Пикетт - 3, Маррей - 3, Джордан - 2, Уотсон, Уильямс, Холл, Холмс, Джонс, Макглотан
Бостон Селтикс: Притчард - 21, Тейтум - 12, Петерсон - 10, Уайт - 9, Уолш - 9, Браун - 8, Дэвисон - 7, Хозер - 7, Тиллман - 6, Корнет - 6, Кета - 6, Холидэй - 4, Скапинцев - 2, Порзингис, Уокер, Уотсон, Хорфорд, Спрингер, Харпер Мл., Шейерман
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
Напомним, сам предсезонный матч между «Денвером» и «Бостоном» завершился победой игроков «Селтикс» со счётом 107:103. «Кельты» являются действующими чемпионами НБА.
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