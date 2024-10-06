Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол

Прославленные футболисты Тьерри Анри и Жерар Пике посетили предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс», который состоялся 4 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

В преддверии встречи Анри и Пике вышли на площадку и сыграли один на один. На кадрах видно, как оба совершали попытки пройти под кольцо, а Тьерри отметился блок-шотом.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Напомним, сам предсезонный матч между «Денвером» и «Бостоном» завершился победой игроков «Селтикс» со счётом 107:103. «Кельты» являются действующими чемпионами НБА.