Карл-Энтони Таунс: Леброн — это нечто уникальное. Он действительно особенный

Новоиспечённый центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является уникальным баскетболистом.

«Леброн Джеймс — один из самых талантливых игроков, которых мы когда-либо видели. Как я уже говорил, я всегда основываю свои суждения на том, что вижу лично. Я не могу оценить всё, но Леброн — это нечто уникальное. Он действительно особенный», — сказал Таунс во время подкаста Шеннона Шарпа.

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