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«Хрен знает в каком состоянии». Журналист объяснил уход Пола Джорджа из «Клипперс»

«Хрен знает в каком состоянии». Журналист объяснил уход Пола Джорджа из «Клипперс»
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Известный североамериканский журналист Билл Симмонс выдвинул теорию, по которой руководство «Лос-Анджелес Клипперс» позволило лёгкому форварду Полу Джорджу перейти в «Филадельфию Сиксерс» во время минувшего межсезонья.

«Я думаю, [«Клипперс»] знали, что колени Кавая уже хрен знает в каком состоянии, и поэтому они не хотели разбрасываться деньгами на Пола Джорджа», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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