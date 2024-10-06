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Владимир Гомельский ответил фанату, который пристыдил его за слова об игроке ЦСКА Антонове

Владимир Гомельский ответил фанату, который пристыдил его за слова об игроке ЦСКА Антонове
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал высказывание пользователя своего сайта по поводу тяжёлого форварда ЦСКА Семёна Антонова. Ранее Гомельский говорил, что Антонов по-прежнему приносит пользу красно-синим.

«Вам не стыдно, одних вы кроете, что вас с канала убирают, а этого вы всегда защищали. Смотреть тошно на его игру», — обратился к Владимиру болельщик.

«Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что при выходе Антонова на площадку защита ЦСКА становится качественнее. А наши с вами симпатии и антипатии совсем не обязательно должны совпадать», — ответил эксперт.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Семён выходил на паркет в 50 матчах, в которых в среднем набирал три очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,8 передачи.

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