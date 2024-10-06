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Фанаты упрашивают Керра выпустить Стефена Карри на последние минуты игры

Фанаты упрашивают Керра выпустить Стефена Карри на последние минуты игры
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Ранним утром 6 октября мск состоялся предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В последние пять минут игры болельщики «воинов» стали кричать в адрес главного тренера команды Стива Керра, упрашивая его выпустить на площадку разыгрывающего Стефена Карри.

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 91
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 14, Харден - 13, Браун - 11, Пауэлл - 11, Хиланд - 7, Коффи - 7, Портер - 7, Миллер - 6, Дарлинг - 5, Джонс - 4, Christie - 3, Мэнн - 2, Леонард, Бамба, Данн, Flowers, RayJ Dennis, Такер, Уильямс, Батюм, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Уотерс III - 15, Муди - 12, Карри - 9, Мелтон - 8, Куминга - 7, Луни - 6, Хилд - 5, Андерсон - 4, Подзиемски - 4, Нокс - 4, Джексон-Дэвис - 4, Rowe - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2, Post - 2, Грин - 2, Beekman, Сантос, Hinson

Фанаты упрашивают Стива Керра выпустить Стефена Карри на последние минуты игры:

Напомним, матч закончился победой игроков «Голден Стэйт» со счётом 91:90. Карри провёл на паркете почти 14 минут и за это время набрал девять очков. Кроме того, один подбор и две результативные передачи.

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