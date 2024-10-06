Фанаты упрашивают Керра выпустить Стефена Карри на последние минуты игры

Ранним утром 6 октября мск состоялся предсезонный матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В последние пять минут игры болельщики «воинов» стали кричать в адрес главного тренера команды Стива Керра, упрашивая его выпустить на площадку разыгрывающего Стефена Карри.

Фанаты упрашивают Стива Керра выпустить Стефена Карри на последние минуты игры:

Напомним, матч закончился победой игроков «Голден Стэйт» со счётом 91:90. Карри провёл на паркете почти 14 минут и за это время набрал девять очков. Кроме того, один подбор и две результативные передачи.