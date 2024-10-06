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Грек Яннис Адетокунбо объяснил, почему не захотел проводить свадьбу в США

Грек Яннис Адетокунбо объяснил, почему не захотел проводить свадьбу в США
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему провёл свадьбу не в США, а у себя на родине в Греции. Недавно Яннис вступил в брак со своей девушкой Мэрайей Риддлсприггер, с которой уже воспитывает троих детей. Сообщалось, что торжественная церемония проходила на курорте Коста-Наварино.

«Там дешевле. Многие знают, что я в некотором роде скупердяй», — сказал Яннис в эфире House of Highlights.

Кроме того, Адетокунбо признался, что во время свадьбу не притронулся к еде:

«Самая вкусная еда, которую я попробовал? Я не пробовал еду. Свадебная церемония, как я понял, нацелена для других людей. Приходится бегать туда-сюда и постоянно что-то делать. Нужно следить за тем, чтобы всем было весело. Так что возможности попробовать еду просто не было».

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