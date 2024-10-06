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Президент «Пари НН» ответил, за счёт чего команда победила ЦСКА в Единой лиге

Президент «Пари НН» ответил, за счёт чего команда победила ЦСКА в Единой лиге
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Президент «Пари НН» Сергей Панов поделился впечатлениями от победы в матче с московским ЦСКА. Встреча проходила 5 октября в Нижнем Новгороде в рамках регулярного чемпионате Единой лиги. Хозяева площадки одолели соперников со счётом 77:75. Панов отметил, что на результат во многом повлияла предыдущая игра команды с «Уралмашем». Нижегородцы её проиграли со счётом 75:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
77 : 75
ЦСКА
Москва
Пари Нижний Новгород: Доукинс - 21, Джуришич - 12, Наталл - 11, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Хоменко - 5, Гант - 4, Карпенков - 4, Чадов - 3, Шеперд - 1, Захаров, Зоткин
ЦСКА: Тримбл - 16, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 12, Курбанов - 10, М'Бай - 9, Аврамович - 6, Джекири - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Ухов, Карпенко

«Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче! Это дало возможность нам завершить вчерашний матч с ЦСКА победой.

В прошлом матче мы действительно несерьёзно отнеслись к сопернику, но вчера были готовы и настроены решительно! По ходу матча команда не сломалась, продолжила играть, а самое главное — выполнила все тренерские установки в концовке. Они, как вы поняли, сработали на пять с плюсом! Поздравляю Сергея Козина c первой победой над ЦСКА, поздравляю всю команду и наших болельщиков! Ваша поддержка на трибунах чувствуется, и мы благодарим вас за самоотдачу и эмоции!» — приводит слова Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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