Президент «Пари НН» ответил, за счёт чего команда победила ЦСКА в Единой лиге

Президент «Пари НН» Сергей Панов поделился впечатлениями от победы в матче с московским ЦСКА. Встреча проходила 5 октября в Нижнем Новгороде в рамках регулярного чемпионате Единой лиги. Хозяева площадки одолели соперников со счётом 77:75. Панов отметил, что на результат во многом повлияла предыдущая игра команды с «Уралмашем». Нижегородцы её проиграли со счётом 75:89.

«Благодарим «Уралмаш» за тот урок профессионализма, который мы получили в прошлом домашнем матче! Это дало возможность нам завершить вчерашний матч с ЦСКА победой.

В прошлом матче мы действительно несерьёзно отнеслись к сопернику, но вчера были готовы и настроены решительно! По ходу матча команда не сломалась, продолжила играть, а самое главное — выполнила все тренерские установки в концовке. Они, как вы поняли, сработали на пять с плюсом! Поздравляю Сергея Козина c первой победой над ЦСКА, поздравляю всю команду и наших болельщиков! Ваша поддержка на трибунах чувствуется, и мы благодарим вас за самоотдачу и эмоции!» — приводит слова Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода».