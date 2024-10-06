Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и Крис Пол сыграли в настольный теннис. Игра проходила в дружественной манере. После оба обнялись друг с другом.

Виктор Вембаньяма и Крис Пол сыграли в настольный теннис:

В прошлом сезоне НБА Пол выступал за «Голден Стэйт Уорриорз». В 59 матчах разыгрывающий в среднем набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Виктор в завершившемся сезоне принял участие в 71 игре регулярного чемпионата, где в среднем набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Был признан новичком года в НБА и попал в первую сборную всех звёзд по игре в обороне.