«Это не случайно». Гомельский назвал причины первого поражения ЦСКА в этом сезоне ЕЛ

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пари НН» и ЦСКА. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев площадки со счётом 77:75. Для ЦСКА это поражение стало первым в нынешнем сезоне Единой лиги. Ранее армейцы одержали четыре победы.

«Концовка складывалась драматически. Команды играли очко в очко, была смена лидера после каждой атаки. После двух штрафных армейцы вышли вперёд – 75:74. На ответную атаку у «Нижнего Новгорода» оставалось всего шесть секунд, и тайм-аут главного тренера «Пари НН» оказался очень продуктивным.

Мне не кажется это поражение ЦСКА случайным. Просматривая технический протокол, было заметно, что ЦСКА проигрывает щит. Армейцы позволили под своим щитом 23 раза подобрать мяч сопернику. Плюс ЦСКА сделал на шесть потерь больше. Всё это привело к тому, что нижегородцы сделали почти на 30 бросков по кольцу ЦСКА больше и не особенно проигрывали в процентах реализации, если не брать в расчёт штрафные броски. В остальном «Пари НН» был более мотивированным, настроенным на игру и более ответственным», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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