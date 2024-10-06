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Велимир Перасович пропустит второй матч УНИКСа подряд

Велимир Перасович пропустит второй матч УНИКСа подряд
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Сообщается, что специалист будет отсутствовать на встрече по личным обстоятельствам.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выполнять обязанности наставника команды будет хорватский специалист и первый помощник Перасовича Милан Каракаш. Отметим, что Велимир пропустит уже вторую игру казанцев. Ранее он также не работал на матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Енисеем». Ту игру Перасович пропускал также по личным обстоятельствам.

Кроме того, сообщается, что из-за травмы участия в матче с «Уралмашем» не примет защитник УНИКСА Александр Платунов. Встреча состоится сегодня, 6 октября, в Екатеринбурге. Её начало запланировано на 15:00 мск.

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