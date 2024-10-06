Георгий Жбанов высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра пройдёт сегодня, 6 октября, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 16:00 мск.

«Готовимся к «Локомотиву» в штатном режиме, как к предыдущим четырём командам. Никаких особенных ожиданий от этой игры нет. Будь то «Локомотив-Кубань», «Парма», УНИКС или МБА-МАИ — готовимся ко всем одинаково, разбираем защиту и нападение. Тренеры показывают нам слабые стороны соперника, которые надо атаковать. Ничего особенного, готовимся как ко всем соперникам.

От «Локомотива» ожидаем, как обычно, их фирменный стиль игры. Быстрый, атакующий, со множеством трёхочковых и быстрых атак, быстрых переходов. Постараемся всё это остановить, сдержать их снайперов и одержать победу», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

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