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«Автодор» на выезде крупно победил «Астану» в матче Единой лиги

«Автодор» на выезде крупно победил «Астану» в матче Единой лиги
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Автодором». Игра закончилась крупной победой гостей со счётом 74:52 (20:14, 17:14, 23:14, 14:10)

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
52 : 74
Автодор
Саратов
Астана: Мотовилов - 19, Утоми - 9, Смит - 8, Мурзагалиев - 6, Мюррэй Бойлс - 4, Походяев - 4, Десятников - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков
Автодор: Агада - 18, Халдеев - 15, Кроуфорд - 13, Джонс - 7, Пранаускис - 6, Кулешов - 6, Петенев - 5, Цыбиков - 3, Фёдоров - 1, Наумов, Сычков

Самым результативным в составе победителей был нигерийский защитник Калеб Агада. В его активе 18 очков, восемь подборов и пять результативных передач. Среди баскетболистов «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал российский защитник Григорий Мотовилов. На его счету 19 очков, три подбора и шесть результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» сыграет дома с МБА-МАИ. Встреча состоится 12 октября и начнётся в 12:00 мск. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится также 12 октября. Его начало запланировано на 18:00 мск.

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