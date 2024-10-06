«Автодор» на выезде крупно победил «Астану» в матче Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Автодором». Игра закончилась крупной победой гостей со счётом 74:52 (20:14, 17:14, 23:14, 14:10)

Самым результативным в составе победителей был нигерийский защитник Калеб Агада. В его активе 18 очков, восемь подборов и пять результативных передач. Среди баскетболистов «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал российский защитник Григорий Мотовилов. На его счету 19 очков, три подбора и шесть результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» сыграет дома с МБА-МАИ. Встреча состоится 12 октября и начнётся в 12:00 мск. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится также 12 октября. Его начало запланировано на 18:00 мск.