«Именно такие». Эксперт назвал игровые качества Егора Дёмина, которые востребованы в НБА

Североамериканский журналист Эрсин Демир, специализирующийся на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поделился мнением о российском игроке Егоре Дёмине, который в новом сезоне будет выступать за университет Бригама Янга (BYU).

«Если вы обратите внимание на игру Егора Дёмина, то заметите, что при росте 206 см он является естественным распасовщиком и мастером пик-н-ролла, легко проходящим к кольцу. Именно такие качества востребованы в НБА: рост, универсальность и навыки управления мячом, особенно для игрока его роста. Это и делает его интересным.

В «Реале» он играл второстепенную роль, не будучи в центре внимания. Однако в команде BYU он сможет проявить себя как разыгрывающий, разнообразив свою игру, так как до сих пор был известен в основном своим броском. Я считаю, что его сильнейшая сторона — это умение управлять игрой в нападении. Если оценивать чисто по таланту и тому, что он может сделать с мячом в руках, я не вижу никаких проблем», — сказал Демир на канале BYUtv Sports Nation в YouTube.

Фанаты в США неистово встретили Егора Дёмина: