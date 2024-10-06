Эксперт оценил потенциал университета BYU в NCAA после прихода россиянина Егора Дёмина

Североамериканский журналист Эрсин Демир, специализирующийся на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ответил на вопрос по поводу российского игрока университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина.

«Как потенциальный успех команды BYU может повлиять на статус в драфте таких игроков, как Егор Дёмин и Кэннон Кэтчингс?» — поинтересовались у Демира.

«Если посмотреть на изменения в составе BYU по сравнению с прошлым годом, они потеряли Джексона Робинсона, но сохранили большинство своих ключевых игроков. Кроме того, они добавили несколько качественных новичков, чтобы усилить команду. Однако важно не только умение интегрироваться в команду, но и демонстрация лидерских качеств. Это здоровое сочетание. Сейчас у команды новый тренер — тренер Янг, для которого это первый год работы.

Обычно первый год требует времени для адаптации тренера в колледже, чтобы он смог развить игроков и построить успешную команду, особенно в такой сильной конференции, как Big 12. В Big 12, думаю, с несколькими победами в ключевых играх команда может попасть в турнир, если завершит конференцию с девятью или 10 победами. Это их цель на сезон. Чем ближе к марту, тем яснее будет виден потенциал команды. Расписание вне конференции выглядит неплохо, но эти игры важны больше для подготовки к основному сезону.

Мне нравятся шансы команды, честно говоря. Я не буду утверждать, что BYU войдёт в пятёрку лучших команд Big 12 — это было бы слишком смело. Но не удивлюсь, если они окажутся близко к этому уровню, в верхней части средней группы. Думаю, они могут занять шестое или седьмое место в конференции. Это мои ожидания», — поделился мнением Эрсин на канале BYUtv Sports Nation в YouTube.

Дёмин отправился прямо в толпу американских фанатов: