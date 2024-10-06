Эксперт — о тренере BYU, за который выступает Дёмин: он намерен готовить игроков к НБА

Специализирующийся на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) североамериканский журналист Эрсин Демир поделился мнением о главном тренере американского университета Бригама Янга (BYU) Кевине Янге, за который в новом сезоне будет выступать россиянин Егор Дёмин. Ранее Янг был ассистентом главного тренера клуба НБА «Финикс Санз».

«Думаю, что Кевин Янг намерен подготовить игроков к НБА, используя свой собственный подход, подобно тому, как это делает тренер Калипари, но с уникальной системой. Поскольку он пришёл из НБА, его стиль игры будет похожим на тот, что используется в профессиональной лиге, что поможет игрокам адаптироваться и преуспеть на следующем уровне. Однако я считаю, что для тренера Янга это будет не главным приоритетом. Именно поэтому я думаю, что талантливые игроки будут заинтересованы в его программе, помимо возможности играть в конференции Big 12», — сказал Эрсин на канале BYUtv Sports Nation в YouTube.

Егор Дёмин вколотил слэм-данк на тренировке: