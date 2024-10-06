Грег Попович оценил потенциал 19-летнего новичка «Сан-Антонио» Стефона Касла

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о 19-летнем новичке команды Стефоне Касле. Разыгрывающий был выбран командой на драфте НБА 2024 года под четвёртым номером.
«Я очень впечатлён. Это зрелый молодой человек, обладающий безукоризненными манерами и отличным характером. У него хороший баскетбольный IQ, и к тому же он быстро учится. Это хороший игрок», — сказал Попович во время общения с журналистами.
В прошлом сезоне НБА «Спёрс» заняли 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Команда одержала 22 победы и потерпела 60 поражений.
Ранее Попович прокомментировал переход опытного разыгрывающего Криса Пола в состав техасского клуба.
Крупнейший разгром в истории НБА: