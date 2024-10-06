Жбанов ответил, за счёт чего «Зенит» набирал 100+ очков в каждой игре дома этого сезона ЕЛ

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу результативности команды в домашних матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга провёл три домашних матча, в каждом из которых набирал минимум 100 очков.

«Сотню удавалось забивать на всех домашних матчах, потому что мы играем при наших прекрасных болельщиках, которые гонят нас вперёд, дарят нам эмоции и новые силы. Ну и, естественно, движение мяча — мы доверяем друг другу на площадке и делимся мячом», — приводит слова атакующего защитника «Зенита» пресс-служба команды.

Ранее Жбанов высказался о матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань». Он проходит сегодня, 6 октября, в Санкт-Петербурге. Игра началась в 16:00 мск.