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Парма – МБА-МАИ, результат матча 6 октября 2024, счет 83:54, Единая лига

«Парма» разгромила МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и МБА. Игра закончилась со счётом 83:54 (19:5, 22:15, 23:17, 19:17) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
83 : 54
МБА-МАИ
Москва
Парма: Хэмилтон, Свинин, Ильницкий, Хэмм, Халтурин, Нэвелс, Тучков, Якушин, Чебуркин, Фирсов, Захаров
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 17 очков, а также три подбора и две передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал разыгрывающий Макар Коновалов. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три передачи.

В следующем туре «Парма» сыграет на выезде с «Уралмашем», игра состоится в Екатеринбурге 9 октября. МБА 12 октября сыграет на выезде с БК «Астана».

Единая лига. Календарь
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