«Парма» разгромила МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Парма» и МБА. Игра закончилась со счётом 83:54 (19:5, 22:15, 23:17, 19:17) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 17 очков, а также три подбора и две передачи. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал разыгрывающий Макар Коновалов. Он набрал 17 очков, сделал один подбор и три передачи.

В следующем туре «Парма» сыграет на выезде с «Уралмашем», игра состоится в Екатеринбурге 9 октября. МБА 12 октября сыграет на выезде с БК «Астана».