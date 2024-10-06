УНИКС на выезде уверенно победил «Уралмаш» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Уралмашем» и УНИКСом. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась крупной победой казанцев со счётом 87:65 (27:16, 15:21, 27:6, 18:22).

Лучшую результативность в составе УНИКСа показал американский разыгрывающий Маркос Найт. Он набрал 20 очков, а также сделал четыре подбора и две результативные передачи. Среди игроков «Уралмаша» лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Тайрелл Нэльсон. В его активе 20 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Уралмаш» примет «Парму». Игра состоится 9 октября и начнётся в 17:30 мск. УНИКС в следующем матче сыграет с «Автодором». Игра пройдёт 12 октября в Казани. Её начало запланировано на 18:00 мск.