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Зенит – Локомотив-Кубань, результат матча 6 октября 2024, счет 76:83, Единая лига

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит» в матче Единой лиги
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 83:76 (17:15, 15:19, 23:20, 28:22) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 83
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Квитковских, Ищенко, Андерсон, Емченко

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Антониус Кливленд. На его счету 17 очков, а также три подбора. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Ксавьер Мун. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет дома с БК «Самара», игра состоится 12 октября. «Зенит» 9 октября примет в Санкт-Петербурге «Пари Нижний Новгород».

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