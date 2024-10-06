«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит» в матче Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 83:76 (17:15, 15:19, 23:20, 28:22) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Антониус Кливленд. На его счету 17 очков, а также три подбора. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал защитник Ксавьер Мун. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет дома с БК «Самара», игра состоится 12 октября. «Зенит» 9 октября примет в Санкт-Петербурге «Пари Нижний Новгород».