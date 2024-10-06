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Дончич вошёл в топ игроков НБА по количеству матчей с 30+ набранными очками за два сезона

Предлагаем вашему вниманию список топ-игроков лиги НБА (Национальной баскетбольный ассоциации), набравших более 30 очков за игру в последних двух сезонах, который привёл портал Clutch Points.

Шей Гилджес-Александер — канадский баскетболист, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», сыграл 51 игру, где набирал более 30 очков за матч.

Лука Дончич — словенский баскетболист, играющий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда в «Даллас Маверикс», сыграл 50 игр, где набирал более 30 очков за матч.

Яннис Адетокунбо — греческий баскетболист нигерийского происхождения, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс», отыграл 43 матча, где набирал более 30 очков за игру.

Джейлен Брансон — американский баскетболист, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс», отыграл 36 матчей, где набирал более 30 очков за игру.