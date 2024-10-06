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Милан Каракаш назвал главные факторы победы УНИКСа над «Уралмашем»

Милан Каракаш назвал главные факторы победы УНИКСа над «Уралмашем»
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Исполняющий обязанности главного тренера БК УНИКС Милан Каракаш назвал главные факторы уверенной победы его команды над «Уралмашем» со счётом 87:65 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
65 : 87
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 20, Уиттакер - 17, Мартин - 9, Даглас - 6, Белянков - 5, Писклов - 4, Михеев - 4, Глазунов, Акрамов, Зайцев, Новиков, Балашов
УНИКС: Найт - 20, Рейнольдс - 17, Тэйлор - 13, Акун-Пёрселл - 11, Лабери - 8, Лопатин - 8, Бако - 6, Д. Кулагин - 2, Стуленков - 2, Беленицкий, Торопов, Илюк

«Результат сегодняшнего матча показывает, что победа далась нам легко, но скажу, что мы подходили к игре с большой осторожностью. «Уралмаш» – очень хорошая команда, в которой выступают отличные баскетболисты, такие как, например, Джеремайя Мартин. К тому же мы проводим второй матч подряд на выезде. Поэтому я рад, что наши парни были сосредоточенными и хорошо отреагировали.

Отмечу, что УНИКС провёл отличную игру с точки зрения «физики». Мы вновь доминировали под кольцом – это придавало нам уверенности. К тому же реализовали 14 точных трёхочковых бросков», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 12 октября сыграет дома с саратовским «Автодором». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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