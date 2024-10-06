Милан Каракаш назвал главные факторы победы УНИКСа над «Уралмашем»

Исполняющий обязанности главного тренера БК УНИКС Милан Каракаш назвал главные факторы уверенной победы его команды над «Уралмашем» со счётом 87:65 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Результат сегодняшнего матча показывает, что победа далась нам легко, но скажу, что мы подходили к игре с большой осторожностью. «Уралмаш» – очень хорошая команда, в которой выступают отличные баскетболисты, такие как, например, Джеремайя Мартин. К тому же мы проводим второй матч подряд на выезде. Поэтому я рад, что наши парни были сосредоточенными и хорошо отреагировали.

Отмечу, что УНИКС провёл отличную игру с точки зрения «физики». Мы вновь доминировали под кольцом – это придавало нам уверенности. К тому же реализовали 14 точных трёхочковых бросков», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 12 октября сыграет дома с саратовским «Автодором». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).