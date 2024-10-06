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«Самара» с большим отрывом победила «Енисей» в матче Единой лиги

«Самара» с большим отрывом победила «Енисей» в матче Единой лиги
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В Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный баскетбольный клуб «Самара» и красноярский «Енисей». Встреча закончилась со счётом 83:65 (12:21, 33:6, 20:13, 18:25) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
83 : 65
Енисей
Красноярск
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Зверев, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Адамс Брэндан. На его счету 21 очко, а также пять подборов. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре «Самара» сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 12 октября. «Енисей» 12 октября примет на своей площадке в Красноярске екатеринбургский «Уралмаш».

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