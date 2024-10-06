«Самара» с большим отрывом победила «Енисей» в матче Единой лиги

В Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный баскетбольный клуб «Самара» и красноярский «Енисей». Встреча закончилась со счётом 83:65 (12:21, 33:6, 20:13, 18:25) в пользу хозяев.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Адамс Брэндан. На его счету 21 очко, а также пять подборов. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тимофей Герасимов. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре «Самара» сыграет на выезде с краснодарским «Локомотивом-Кубань», игра состоится 12 октября. «Енисей» 12 октября примет на своей площадке в Красноярске екатеринбургский «Уралмаш».