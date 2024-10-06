Тренер МБА-МАИ Карасёв: те, на кого мы делаем ставку, просто провалили игру с «Пармой»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв заявил, что лидеры его команды полностью провалили матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором они уступили «Парме» со счётом 54:83.

«Сложно что-то говорить после таких матчей. По всем параметрам мы были слабее. Пять очков за первую четверть, лишь пять дальних попаданий за игру при множестве открытых бросков, которые мы обязаны реализовывать. «Парма» сыграла очень здорово в зонной защите, а с периметра мы смазали практически всё. Девять результативных передач тоже о многом говорят. Самое страшное, что те люди, на которых мы делаем ставку, которые не первый год играют на этом уровне, сегодня просто провалили игру», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

В следующем туре МБА 12 октября сыграет на выезде с БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).